The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

22-Jähriger bei Kopfsprung in den Rhein bei Chur schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Mann hat sich am Freitagnachmittag bei einem Badeunfall im Rhein schwere Verletzungen zugezogen. Er sprang Kopf voran ins Wasser und wurde von Bekannten aus dem Gewässer geborgen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Unfall ging kurz vor 19.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen sei der Mann freiwillig ins Wasser gesprungen.

Anwesende Bekannte beobachteten den Vorfall und bargen den Verunfallten. Die alarmierten Einsatzkräfte übernahmen anschliessend die Rettungsmassnahmen. Eine Ambulanz brachte den Schwerverletzten in das Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang, wie es weiter hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft