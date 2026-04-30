23-Jähriger verübt Rammbock-Einbruch in Autogarage in Neuhausen SH

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Polizei hat am Donnerstagmorgen in Neuhausen SH einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Der Mann nutzte zuvor ein gestohlenes Auto als Rammbock.

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(Keystone-SDA) Ein 23-jähriger Italiener ist nach einem Einbruch in eine Autogarage in Neuhausen am Rheinfall festgenommen worden, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen entwendete der Beschuldigte zunächst ein Fahrzeug in Thayngen SH. Dieses benutzte er anschliessend bei einem Autohändler in Neuhausen als Rammbock, um in das Gebäude einzudringen.

Die Meldung über den Einbruch ging kurz nach 2 Uhr bei der Einsatzzentrale ein. Sofort ausgerückte Patrouillen konnten den Verdächtigen wenig später stoppen und arretieren. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.