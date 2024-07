25-Jähriger fährt in Polizeiauto und verletzt beide Polizisten

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 25-Jähriger ist am Mittwochabend in Brusio GR in ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Graubünden gefahren und hat dabei die beiden Polizisten im Alter von 51 und 31 Jahren verletzt. Der Unfallfahrer wird nun verzeigt.

Die zwei Polizisten seien gegen 19 Uhr wegen eines Notrufs unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag. Eine Privatperson habe wegen des 25-Jährigen in einem angeblichen mentalen Ausnahmezustand um Hilfe gerufen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Dann sei alles sehr schnell gegangen. Noch auf dem Weg zur Privatperson habe man die Meldung erhalten, dass der 25-Jährige geflüchtet sei und der Patrouille entgegenfahre. Kurz darauf wollten die Polizisten dem Mann den Weg versperren und stellen ihr Auto quer.

Die Beamten hätten nicht einmal mehr das Fahrzeug verlassen können, schon fuhr der 25-Jährige hinein, so die Sprecherin weiter. Die beiden Polizisten konnten das Spital in der Nacht auf Donnerstag wieder verlassen.