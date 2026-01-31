26-jährige Frau in Wohnung in St. Gallen tot aufgefunden

Keystone-SDA

Nach einem Notruf hat der Rettungsdienst in St. Gallen am Freitagmorgen in einer Wohnung eine tote Frau aufgefunden. Die Umstände des Todes der 26-jährigen Schweizerin sind Gegenstand von Ermittlungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Notruf an den Rettungsdienst ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen um 6.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Polizei habe einen 28-jährigen im Kanton St. Gallen wohnhaften Eritreer festgenommen, der zum Zeitpunkt des Auffindens der Verstorbenen im Appartement anwesend war.

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen.