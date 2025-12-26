50,2-Millionen-Franken-Euro-Millions-Jackpot geht nach Spanien

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler in Spanien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag 50,2 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 12, 22, 32, 36 und 48 sowie die Sterne 3 und 4.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

