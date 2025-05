500’000 Besucherinnen und Besucher kamen zur ESC-Woche nach Basel

Keystone-SDA

Rund 500'000 Besucherinnen und Besucher sind während der ESC-Woche an den diversen Veranstaltungsorten in der Stadt Basel gezählt worden. Dies vermeldete am Samstag die European Broadcasting Union mit Berufung auf die Host City Basel.

1 Minute

(Keystone-SDA) Allein am grössten Public Viewing-Anlass der Schweiz in der Arena Plus im St. Jakob-Park nahmen 36’000 Zuschauerinnen und Zuschauer teil. Zusammen mit den neun Shows in der St. Jakobshalle gehen die Veranstalter von über 100’000 Besuchenden aus.

Dazu gezählt wurden über 300’000 Menschen, die während der Woche in die Stadt geströmt waren. Im Verlauf der Woche wuchs deren Zahl stetig an. Am Samstag verwandelte sich die ganze Basler Innenstadt zu einer gut gelaunten Festhütte, mit bunt gekleideten Fans und Einheimischen.