500 Demonstrantinnen blockieren den Zürcher Paradeplatz

Keystone-SDA

Am Zürcher Paradeplatz ist am Samstag Nachmittag nichts mehr gegangen: Rund 500 Demonstrantinnen haben den Platz anlässlich des Frauentags blockiert.

(Keystone-SDA) Obwohl die Demonstration keine Bewilligung hatte, liess die Zürcher Stadtpolizei die Frauen bis auf Weiteres gewähren. Voraussetzung war, dass es friedlich bleibe.

Einige vermummte Frauen spannten Seile über die Geleise, so dass der Tramverkehr blockiert wurde. Neben Frauen mit violetten Fahnen waren auch viele Iranerinnen, Kurdinnen und Pro-Palästina-Aktivistinnen an der Kundgebung.

Motto der Demo war «Feministisch und militant». Hetero-Männer wurden schon auf dem Flyer dazu aufgerufen, der Kundgebung «solidarisch fernzubleiben».