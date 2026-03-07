The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

500 Demonstrantinnen blockieren den Zürcher Paradeplatz

Keystone-SDA

Am Zürcher Paradeplatz ist am Samstag Nachmittag nichts mehr gegangen: Rund 500 Demonstrantinnen haben den Platz anlässlich des Frauentags blockiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Obwohl die Demonstration keine Bewilligung hatte, liess die Zürcher Stadtpolizei die Frauen bis auf Weiteres gewähren. Voraussetzung war, dass es friedlich bleibe.

Einige vermummte Frauen spannten Seile über die Geleise, so dass der Tramverkehr blockiert wurde. Neben Frauen mit violetten Fahnen waren auch viele Iranerinnen, Kurdinnen und Pro-Palästina-Aktivistinnen an der Kundgebung.

Motto der Demo war «Feministisch und militant». Hetero-Männer wurden schon auf dem Flyer dazu aufgerufen, der Kundgebung «solidarisch fernzubleiben».

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft