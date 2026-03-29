55-Jähriger wird bei Unfall in Islikon TG mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 55-jähriger Rollerfahrer hat am Samstagabend bei einem Unfall in Islikon TG mittelschwere Verletzungen erlitten. Er war in eine Kollision mit einem Auto verwickelt, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Rollerfahrer fuhr aus Richtung Bethelhausen in Richtung Islikon, als es aus noch unklaren Gründen zur Kollision mit dem Auto eines 81-jährigen Fahrers kam, wie es heisst. Das Auto sei auf der Tegelbachstrasse in Richtung Islikon unterwegs gewesen, als es im Bereich der Kreuzung mit der Dorfstrasse zum Zusammenprall gekommen sei.

Der Rollerfahrer musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, während der Autofahrer unverletzt blieb, wie die Polizei weiter schreibt. Es sei zu einem Sachschaden von mehreren tausend Franken gekommen. Die Polizei ermittle nun die Umstände des Unfalls.