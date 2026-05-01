70-Jähriger wegen Kokainbesitzes in Winterthur ZH festgenommen

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Ägypter hat in Winterthur ZH bei einer Polizeikontrolle Kokain auf sich getragen. Die Stadtpolizei nahm ihn deshalb fest. Weitere Ermittlungen führten zur Sicherstellung von über einem halben Kilogramm Kokain und Bargeld.

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(Keystone-SDA) Bei der Kontrolle am Donnerstagnachmittag stellten die Fahnder bei dem Mann diverse Plastikbeutel mit Kokain sicher, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilte. Der Mann sei festgenommen und zur weiteren Abklärung auf die Polizeiwache gebracht worden.

Danach habe die zuständige Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung am Wohnort des Verhafteten angeordnet. Dabei konnten über ein halbes Kilogramm Kokain und rund 4500 Franken Bargeld sichergestellt werden, wie es weiter hiess. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Winterthur in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland geführt.