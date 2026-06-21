71-jährige Frau stirbt bei Selbstunfall in Hallau SH

Keystone-SDA

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Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Hallau SH bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Sie verstarb trotz Reanimationsmassnahmen noch auf der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 15.15 Uhr auf der Bahnhofstrasse. Das Auto der Frau überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal und ungebremst mit einem Betonblock, wie die Kantonspolizei Schaffhausen am Sonntag mitteilte.

Die Lenkerin verlor mutmasslich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Rettungskräfte konnten die Frau nicht mehr wiederbeleben.

Ein Hund, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, überlebte die Kollision unverletzt. Er wurde zur Kontrolle in eine Tierarztpraxis gebracht.