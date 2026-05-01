72 Einsprachen gegen Nutzungsplan am Lauerzersee eingegangen

Keystone-SDA

Beim Kanton Schwyz sind zum Nutzungsplan für die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee 72 Einsprachen eingegangen. Rund ein Drittel der Einsprachen seien inhaltlich identisch oder sehr ähnlich formuliert, teilte die Schwyzer Staatskanzlei am Freitag mit.

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(Keystone-SDA) Der kantonale Nutzungsplan lag vom 27. März bis 27. April öffentlich auf. Das Umweltdepartement analysiere nun alle fristgerecht eingereichten Eingaben und informiere die Betroffenen über das weitere Vorgehen, hiess es im Communiqué.

Das seit 1987 bestehende Naturschutzgebiet Lauerzersee-Sägel-Schutt ist eine der sechs Moorlandschaften im Kanton Schwyz. Es soll erweitert und an die Moorlandschaft von nationaler Bedeutung angepasst werden. Neu gelten etwa verbindliche Schutz- und Pufferzonen, in denen künftig kein Dünger mehr ausgebracht werden darf.

Ferner sieht der Nutzungsplan Anpassungen beim Campingplatz Buchenhof vor. Die Zahl der Stellplätze soll deutlich reduziert werden, da die Anlage einst unrechtmässig vergrössert worden ist.

Zu einem grossen Teil liegt die Moorlandschaft auf dem Gemeindegebiet von Steinen.