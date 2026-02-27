79-Jährige verletzt sich bei Kollision in Churwalden GR schwer

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss zwischen zwei Fahrzeugen ist eine 79-jährige Beifahrerin am Donnerstag in Churwalden GR schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

(Keystone-SDA) Die 79-Jährige fuhr im Auto einer 81-jährigen Lenkerin mit. Sie gerieten in der Ortschaft Egga auf die Gegenfahrbahn und kollidierten mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Auch die 81-Jährige sowie der 57-jährige Lenker im entgegenkommenden Fahrzeug verletzten sich beim Unfall. Sie wurden ebenfalls ins Spital gebracht.