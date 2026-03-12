79-jähriger Mann wird bei Brand in Breil/Brigels GR schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 79-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag beim Brand eines Hauses im Dorfkern von Breil/Brigels schwer verletzt. Er konnte sich nicht selbst in Sicherheit bringen und brauchte dafür die Hilfe eines Passanten. Dieser Helfer und ein Nachbar wurden ebenfalls ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Das Feuer war um 16 Uhr gemeldet worden. Als das Feuer ausbrach, befand sich der 79-jährigen Hausbesitzer im Gebäude. Er rief um Hilfe. Ein Passant hörte die Rufe und half ihm ins Freie. Wegen schwerer Verletzungen wurde der 79-Jährige ins Universitätsspital Zürich geflogen.

Kurz vor 18 Uhr hätten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mit. Wegen möglicher Glutnester wurde das Dach mit einem Lastwagenkran abgedeckt.

Der Brand zerstörte das Wohnhaus vollständig und beschädigte den angrenzenden Stall massiv. Bis am Donnerstagmorgen stellte die Feuerwehr eine Brandwache.

Ein 58-jähriger Nachbar hatte von seinem Haus aus versucht, den Brand zu bekämpfen und gleichzeitig sein Eigenheim zu schützen. Dabei war er starkem Rauch ausgesetzt gewesen. Er sowie der Passant mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital nach Ilanz transportiert werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes laufen.