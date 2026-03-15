The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

82-Jährige nach Autounfall in Birmensdorf ins Spital geflogen

Keystone-SDA

In Birmensdorf ist am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen, mit einem Wiesenbord kollidiert und gegen eine Baustellenabschrankung geprallt. Die 82-Jährige erlitt dabei laut Polizei unbestimmte Verletzungen und wurde in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft