82-Jährige nach Autounfall in Birmensdorf ins Spital geflogen
In Birmensdorf ist am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen, mit einem Wiesenbord kollidiert und gegen eine Baustellenabschrankung geprallt. Die 82-Jährige erlitt dabei laut Polizei unbestimmte Verletzungen und wurde in ein Spital geflogen.
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