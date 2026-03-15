82-Jährige nach Autounfall in Birmensdorf ins Spital geflogen

Keystone-SDA

In Birmensdorf ist am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen, mit einem Wiesenbord kollidiert und gegen eine Baustellenabschrankung geprallt. Die 82-Jährige erlitt dabei laut Polizei unbestimmte Verletzungen und wurde in ein Spital geflogen.

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