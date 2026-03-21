86 Prozent der Banken haben Selbstregulierung umgesetzt

Keystone-SDA

86 Prozent der Schweizer Banken haben die Selbstregulierung zu Nachhaltigkeitsaspekten in der Vermögensverwaltung bereits vollständig umgesetzt. Das zeigt eine neue Studie der Hochschule Luzern im Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung.

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(Keystone-SDA) Herausforderungen bestehen vor allem bei kleineren Banken, die die Anforderungen als komplex einschätzen. Als anspruchsvoll sehen sie die Ausbildung der Kundenberater, die Einstufung der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden sowie die Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die Selbstregulierung der Bankiervereinigung legt insbesondere Pflichten am Verkaufspunkt fest, etwa zur Information der Kunden und zur Erhebung von Nachhaltigkeitspräferenzen. Dadurch will die Bankenbranche Greenwashing verhindern.