88-jährige Velofahrerin nach Selbstunfall in Schaffhausen verletzt
Bei einem Selbstunfall in Schaffhausen hat sich am Freitagnachmittag eine 88-jährige Velofahrerin am Kopf schwer verletzt. Sie war laut Polizei von der Zollstrasse Richtung Neuhausen rechts abgekommen, die steile Böschung hinunter gefahren und von einer eineinhalb Meter hohen Mauer auf eine andere Strasse hinuntergestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.
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