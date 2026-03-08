9-jährige Reiterin bei Verkehrsunfall verletzt – Pferd tot

Keystone-SDA

In Dörflingen SH ist eine 9-jährige Reiterin bei einem Unfall mit einem Personenwagen verletzt worden. Das Pferd starb auf der Unfallstelle.

(Keystone-SDA) Zum Unfall zwischen dem Personenwagen und der Jungreiterin kam es kurz nach 11 Uhr auf der Judenstrasse, wie die Kantonspolizei Schaffhausen am Sonntagabend mitteilte. Demnach fuhr der 34-jährige Personenwagenlenker in Richtung Büsingen. Auf der Höhe eines Feldwegs, der in die Judenstrasse einmündet, kollidierte der Personenwagenlenker mit der Reiterin und deren Pferd. Diese überquerten zu diesem Zeitpunkt die Strasse. Durch die Frontalkollision wurde die junge Reiterin samt Pferd weggeschleudert, wie es weiter hiess.

Das Mädchen wurde laut Mitteilung mit unbekannten Verletzungen durch die Deutsche Luftrettung ins Kinderspital Zürich gebracht. Der Personenwagenlenker blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt Totalschaden. Wegen des Verkehrsunfalls musste ein Teil der Judenstrasse für circa zwei Stunden gesperrt werden. Der Unfallhergang sei Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.