A4 bei Goldau SZ nach Unfall während zwei Stunden gesperrt

Bei einer Kollision auf der A4 bei Goldau ist am Dienstag eine 22-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Autobahn war darauf zwischen Goldau und Seewen während knapp zwei Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein 40-jähriger Lieferwagenlenker war demnach unterwegs Richtung Seewen, als es auf der Überholspur im Bereich Buchenhof zur Kollision kam. Der Personenwagen drehte sich und blieb stehen. Die Autofahrerin wurde ins Spital gebracht.