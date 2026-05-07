Aargauer Arbeitslosenquote sinkt auf 3,3 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 3,3 Prozent gesunken. Die Quote liegt jedoch weiterhin über dem Schweizer Durchschnitt von 3,0 Prozent.

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(Keystone-SDA) Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren Ende April 12’814 Personen als arbeitslos registriert, wie das kantonale Departement Volkswirtschaft und Inneres am Donnerstag mitteilte. Das waren 320 Personen weniger als Ende März.

Im April wurden insgesamt 19’884 Stellensuchende registriert – 381 weniger als im Vormonat. Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen stieg um 173 auf 4252 Stellen.

Die höchste Arbeitslosenquote wies der Bezirk Kulm mit 4,0 Prozent auf, gefolgt von den Bezirken Baden mit 3,5 Prozent sowie Rheinfelden und Zurzach mit je 3,5 Prozent.

Am tiefsten war die Quote im Bezirk Muri mit 2,2 Prozent, gefolgt von den Bezirken Laufenburg mit 2,7 Prozent, Lenzburg mit 3,1 Prozent sowie Bremgarten und Aarau mit je 3,2 Prozent. Die Bezirke Brugg und Zofingen lagen auf dem kantonalen Durchschnitt von 3,3 Prozent.

Längere Suche nach neuem Job

Durchschnittlich waren die im April abgemeldeten Stellensuchenden 248 Tage auf Stellensuche gewesen. Das waren drei Tage mehr als im Vormonat.

Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie benötigten im Durchschnitt 316 Tage, um eine neue Anstellung zu finden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 245 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 137 Tage.