Aargauische Kantonalbank fährt 2025 weniger Gewinn ein

Keystone-SDA

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat 2025 einen Jahresgewinn von 197,2 Millionen Franken erzielt. Das sind 21,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang wegen des Tiefzinsumfeldes ist laut AKB geringer als erwartet.

(Keystone-SDA) Das Ergebnis sei «sehr solid», und die Bank habe ein «gutes gesundes Wachstum», sagte Bankratspräsident Kurt Bobst an der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag in Aarau. «Das Ergebnis ist leicht über unseren Erwartungen», hielt Direktionspräsident Dieter Widmer fest.

Die Zahl der Neukunden stieg 2025 um 17’000, und der Neugeldzufluss belief sich auf 2,5 Milliarden Franken. Die Kredite nahmen um 1,4 Milliarden auf 29,0 Milliarden Franken zu. 90 Prozent der Ausleihungen befinden sich gemäss AKB im Marktgebiet der Bank.

Der Bankrat beantragt dem Regierungsrat eine Ausschüttung an den Kanton von 100 Millionen Franken – 14 Millionen Franken weniger als im Vorjahr.

Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie in der Höhe von 15,2 Millionen Franken und Steuern von 11,6 Millionen Franken an die Standortgemeinden fliessen unter dem Strich 126,8 Millionen Franken an die öffentliche Hand.