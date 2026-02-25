Adecco Gruppe setzt Erholungskurs im Schlussquartal fort

Der Personaldienstleister Adecco Group ist im Schlussquartal 2025 organisch weiter klar gewachsen. Der Erholungskurs der Vorquartale setzte sich damit fort. Die Dividende bleibt konstant auf Vorjahresniveau.

(Keystone-SDA) In den Monaten Oktober bis Dezember stieg der Umsatz der Adecco Group um 1,4 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage lag das Wachstum organisch sogar bei 3,9 Prozent. Damit beschleunigt sich das Wachstumstempo etwas, nach einem Plus von 3,4 Prozent im dritten Quartal.

Auch bei der Profitabilität machte der Konzern Fortschritte. So stieg der um Einmaleffekte bereinigte Betriebsgewinn vor Amortisationen (EBITA) im Schlussquartal im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 225 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent und lag damit klar im Zielbereich von 3 bis 6 Prozent.

Am Ende verblieb ein Konzerngewinn von 88 Millionen Franken nach 73 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damit konnte Adecco die Erwartungen der Analysten im Wesentlichen erfüllen oder leicht übertroffen. Einzig der Reingewinn blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Dividende bleibt konstant

Auf das Gesamtjahr gesehen blieb der Umsatz der Adecco Group mit 23,1 Milliarden Euro in etwa konstant auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Betriebsgewinn EBITA sank leicht um 2 Prozent auf 693 Millionen Euro und der Reingewinn ging um 3 Prozent auf 295 Millionen zurück.

Der Verwaltungsrat schlägt eine unveränderte Dividendenausschüttung von 1,00 Franken je Aktie vor, nachdem in Vorjahr die Ausschüttung um 1,50 Franken deutlich gekürzt worden war.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe die Gruppe bisher eine anhaltend positive Entwicklung der Absatzmengen verzeichnet. Daher erwartet das Management, dass die Bruttomarge und die Vertriebs- und Verwaltungskosten (ohne Einmaleffekte) im Vergleich zum Vorquartal stabil bleiben werden.