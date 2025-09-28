Aktionskünstler belegen die Basler Altstadt mit Picknicktüchern

Keystone-SDA

Vom Basler Kunstmuseum über den Münsterplatz bis hin zur Freien Strasse ist die Fussgängerzone seit Sonntagmorgen mit Picknicktüchern belegt. Hinter der Aktion stehen die beiden Künstler Frank und Patrik Riklin. Es ist ihre zehnte grossformatige Tuchlegung in der Schweiz.

(Keystone-SDA) Insgesamt liegen unter dem Projektnamen «Bignik» 24’000 Quadratmeter Picknicktuch bereit, wie das St. Galler «Atelier für Sonderaufgaben» der Riklin-Brüder in einer Medienmitteilung festhielt. Ziel sei es, am Sonntag gut 3200 Tuchmodule auszulegen und die Stadt «in Rot-Weiss zu fluten».

Die beiden Künstler haben Freiwillige dazu aufgerufen, bei der Tuchlegung mitzuhelfen und die provisorische Decke über dem Asphalt für ein Picknick zu nutzen. Ab 16.00 Uhr sollen die Tücher wieder zusammengelegt und in Kisten verpackt werden, wie es auf einer Infotafel heisst.

«Grosskariertes» Gemeinschaftswerk

Die ausgewählten Strassen, Plätze und Gassen sind bis 18.00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr auch das Parkhaus Kunstmuseum.

Für Hilfs- und Rettungsfahrzeuge ist der Zugang aber jederzeit gewährleistet, ebenso für Anwohnerinnen und Anwohner wie auch für Personen im Rollstuhl und für Kurierdienste, wie es im Communiqué heisst.

Die beiden Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin haben das überdimensionierte Picknicktuch unter anderem schon in St. Gallen, Degersheim SG und Trogen AR ausgelegt. Es stehe als Gemeinschaftswerk für «grosskariertes Wirken im gesellschaftlichen Raum – in einer Zeit, in der das Kleinkarierte an seine Grenzen stösst», werden die Riklin-Brüder in der Mitteilung zitiert. Die Idee sei, Menschen im öffentlichen Raum zu «verweben» und ihnen ein unübliches gemeinsames Erlebnis zu ermöglichen.