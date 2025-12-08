Alkoholisierter Autofahrer rammt Mast in Steinhausen ZG

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Steinhausen ZG mit seinem Auto gegen einen Beleuchtungsmast geprallt. Der Mann war alkoholisiert unterwegs, verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten, kam der Autofahrer kurz vor 05.00 Uhr auf der Knonauerstrasse von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und prallte mit der rechten Front in den Mast. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,79 Milligramm pro Liter. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm entzogen.

Am Sonntagabend geriet eine 81-jährige Frau in Neuägeri (Gemeinde Baar) auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Infolge des Unfalls kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Vier Personen wurden verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.