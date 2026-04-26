Alkoholisierter und unbegleiteter Lernfahrer in Aarau verunfallt

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter und unbegleiteter 18-jähriger Lernfahrer ist am Sonntagmorgen in Aarau verunfallt und hat sich dabei leicht verletzt. Seinen Lernfahrausweis wurde er los und er hat eine Verzeigung an die Staatsanwaltschaft am Hals, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Selbstunfall ereignete sich gegen 06.30 Uhr auf der Industriestrasse in Aarau, wie die Polizei schreibt. Der 18-Jährige sei auf der Höhe Torfeld von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt.

Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden.