Altern wie ein guter Wein: Matt Dillon hat Anti-Aging-Tipps

Matt Dillon reagiert auf Komplimente mit einem Tipp gegen das Altern, der nichts mit Kosmetik oder Botox zu tun hat. "Ich denke, das Wichtigste ist, sich einen jugendlichen Geist zu bewahren, das Leben zu geniessen und viel Sport zu machen", sagte der 61-Jährige beim Toronto International Film Festival (TIFF) dem Portal "Now Toronto".

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Video, in dem der US-Schauspieler («Die Outsider», «L.A. Crash») seine Lieblingsfilme vorstellt, kommentierten zahlreiche Menschen im Netz mit Komplimenten: «Altern wie ein guter Wein», «Ich will so cool sein wie Matt Dillon, wenn ich älter werde» oder «Matt sieht besser aus denn je», schrieben Nutzer.

Darauf angesprochen reagierte Dillon zunächst überrascht: «Wirklich? Ich weiss nicht, was ich dazu sagen soll.» Einen Tipp hat er aber noch: «Macht euch nicht ständig Sorgen über Dinge, auch wenn es nicht einfach ist.»

