Altrektor der Universität Bern verstorben

Keystone-SDA

Der ehemalige Rektor der Universität Bern, Martin Täuber, ist Anfang Dezember im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger stand der Universität von 2011 bis 2016 vor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Täuber war ordentlicher Professor für Infektologie und Mitdirektor des Instituts für Infektionskrankheiten der Universität Bern. Er war Direktor und Chefarzt der Klinik für Infektologie am Berner Inselspital. Von 2004 bis 2008 war er zudem Dekan der Medizinischen Fakultät. Im Jahr 2011 schliesslich trat er die Nachfolge von Urs Würgler als Rektor der Universität Bern an.

Kurz nach dem Ende seines Rektorats wurde bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert. Er litt an einer Form von Alzheimer, die zu Orientierungsschwierigkeiten und Sehstörungen führte.

Mit dieser Erkrankung, den schweren Belastungen und seiner zunehmenden Pflegebedürftigkeit ging Täuber offen um, wie die Universität Bern in einer Würdigung schreibt. Er sei damit zu einer Identifikationsfigur für alle geworden, die sich für eine Enttabuisierung von Demenz einsetzten.