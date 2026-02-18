Am neuen CSEM-Standort in Seewen SZ wird nun geforscht

Keystone-SDA

Das neue Forschungszentrum CSEM in Seewen SZ ist am Mittwoch offiziell eröffnet worden. Die Filiale des Neuenburger Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique (CSEM) forscht zur Digitalisierung, Robotik und künstlichen Intelligenz (KI).

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatskanzlei des Kantons Schwyz bezeichnete die Eröffnung in einer Mitteilung als Meilenstein in der Stärkung des Bildungs- und Forschungsstandorts. Das CSEM biete den Unternehmen der Region einen direkten Zugang zu Schlüsseltechnologien, erklärte sie.

Der Kanton stellt für den Aufbau des Forschungszentrums über acht Jahre total 11,3 Millionen Franken zur Verfügung. Er sieht dies als Investition, um trotz der OECD-Mindeststeuer als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben.

Das CSEM ist in Seewen im ehemaligen Zeughaus an der Bahnhofstrasse untergebracht. Es werden dort rund ein Dutzend Forscherinnen und Forscher tätig sein. Ein zweiter CSEM-Standort in der Zentralschweiz befindet sich in Alpnach OW.

Der Hauptsitz des 1984 geschaffenen, gemeinnützigen Forschungs- und Technologiezentrums ist in Neuenburg. Ziel des CSEM ist es, angewandte Forschung und industrielle Bedürfnisse zu verbinden. Seine Wurzel hat es in der Uhren- und Mikrotechnikindustrie.