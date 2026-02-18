Amriswil TG erhält grössten Betrag aus kantonalem Finanzausgleich

Keystone-SDA

Die Gemeinde Amriswil TG hat im vergangenen Jahr am meisten vom kantonalen Finanzausgleich profitiert. Sie erhielt 4,7 Millionen Franken. Die beiden stärksten Gebergemeinden waren Bottighofen und Warth-Weiningen mit je 1,7 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Neben Amriswil erhielten Arbon (3,8 Millionen Franken), Bischofszell (1,9 Millionen Franken), Romanshorn (1,6 Millionen Franken), Kreuzlingen (1,6 Millionen Franken) und Frauenfeld (1,2 Millionen Franken) die grössten Beiträge aus dem kantonalen Finanzausgleich. Das geht aus einer am Mittwoch publizierten Auswertung des Thurgauer Amtes für Statistik hervor. Relativ zur Einwohnerzahl profitierten Hüttlingen und Schönholzerswilen am stärksten.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 23,7 Millionen Franken an 38 Gemeinden ausbezahlt. Dies sind gemäss Mitteilung 2,1 Millionen Franken oder 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem die Anhebung finanzschwacher Gemeinden auf die finanzielle Mindestausstattung habe erneut stark zugenommen. Dies hänge damit zusammen, dass die für die Berechnung relevante Steuerkraft bei einigen finanzschwachen Gemeinden abgenommen hat, die durchschnittliche Steuerkraft jedoch gestiegen ist.