An Weihnachten kommt Chiara Leone nach Hause

Keystone-SDA

Für Sportschützin Chiara Leone hat Weihnachten mit ihren Liebsten einen "ganz eigenen Zauber". Es ist die Zeit, in der die 27-Jährige zu Hause wirklich ankommt.

1 Minute

(Keystone-SDA) So sehr auch der Sport ihr Leben bestimmt: Für Leone steht die Weihnachtszeit ganz im Zeichen der Familie. Viele der Rituale würden noch aus ihrer Kindheit stammen. Dabei gehe es ums Zusammensein, so die Olympiasiegerin im Interview mit der neusten Ausgabe der «Schweizer Illustrierten».

Kerzen, Gespräche und grosse Runden am Tisch: Am 25. Dezember kommen bei den Leones in Frick AG rund 25 Personen zusammen. Vater Nicola Leone bereite traditionell eine riesige Portion Pasta zu.

Für Chiara Leone stehe das Essen aber nicht im Mittelpunkt. Ihr grösstes Glück sei die Familie, wie es in der «Schweizer Illustrierten» hiess.