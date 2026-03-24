Angriff mit Armbrust am Bahnhof Lyss verläuft glimpflich

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Montagmorgen am Bahnhof Lyss mit einer Armbrust auf einen anderen Mann geschossen. Dieser blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte hätten kurz vor 05.05 Uhr die Meldung erhalten und das Opfer vor Ort betreut. Der Mann sei zur Kontrolle mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Der mutmassliche Täter habe mehrere Schüsse abgegeben und sei kurze Zeit später gefasst worden. Er befinde sich in Untersuchungshaft. Gemäss ersten Erkenntnissen haben sich Opfer und mutmasslicher Täter nicht gekannt.