Anlage von BAT Switzerland in Boncourt (JU) wird verkauft
Der Zigarettenhersteller British American Tobacco BAT Switzerland hat einen Käufer für den gesamten Standort in Boncourt JU gefunden. Dieser war 2023 aufgegeben worden und rund 200 Arbeitsplätze gingen dabei verloren.
(Keystone-SDA) British American Tobacco (BAT) Switzerland habe sicherstellen wollen, dass „im Interesse der Gemeinde Ajoulote und des Kantons Jura» dort weiterhin gearbeitet werden könne, erklärte das multinationale Unternehmen am Mittwoch. Der Verkauf des Standorts sei mit sofortiger Wirkung wirksam.
Wie im Juni 2023 angekündigt, bleiben das Lager und die Versandabteilung von BAT Switzerland in Boncourt ansässig. Dort sind rund zwanzig Mitarbeitende beschäftigt.
Der im Communiqué nicht genannte Käufer ist das Unternehmen Loxo Immo, zu dessen Gesellschaftern Zhi-Wei Guan gehört, ein in Moutier ansässiger asiatischer Investor.
Anschiedlungspläne von Uhrenherstellern
Zhi-Wei Guan hat den Kauf gegenüber dem Westschweizer Privatradio RFJ bestätigt. Er wolle das 70’000 Quadratmeter grosse Gelände mit mehreren Bauten für die Ansiedlung neuer Unternehmen bereitstellen. Die Uhrenhersteller Festina und Lotus wollen sich nach Angaben von Zhi-Wei Guan bald in Boncourt ansiedeln.
Die Schliessung des Standorts bedeutete für Boncourt das Ende einer Ära und einen erheblichen Verlust für die Gemeindefinanzen. Der ursprüngliche Zigarettenhersteller Burrus war 1996 unter die Fittiche von Rothmans International gekommen, die 1999 mit der BAT-Gruppe fusionierte. In der Schweiz wurden in erster Linie die Marken Parisienne und Lucky Strike produziert.