Annina Frey hat am Wochenende «flauschiges Chaos»

Keystone-SDA

Annina Frey zelebriert am Wochenende "flauschiges Chaos als feste Strukturen". Als alleinerziehende Mutter, selbstständige Musikproduzentin und Moderatorin seien ihre Wochenenden immer unterschiedlich, wie sie im "Tamedia"-Interview sagte.

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(Keystone-SDA) Wochenenden bedeuteten für sie aber auch «freudige Aufregung». Als DJ arbeite sie oft dann, wenn andere Menschen ausgelassen feierten. Diese Vorfreude fliesse automatisch in ihre Vorbereitungen mit ein.

Zur Frage, was sie sich spezifisch am Wochenende gönne, sagte Frey: «Dinge, die einem guttun, auf bestimmte Wochentage zu begrenzen, finde ich kurzsichtig gedacht». Man solle grundsätzlich netter zu sich sein und sich öfters mal etwas gönnen. «Das Leben ist herausfordernd genug», so Frey.