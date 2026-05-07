Appenzell Innerrhoder Polizei ermittelt wegen KO-Tropfen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf die Verabreichung von KO-Tropfen aufgenommen. Am Landsgemeinde-Wochenende vom 29. April soll einem Opfer eine unbekannte Substanz verabreicht worden sein.

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(Keystone-SDA) Nach der Landsgemeinde in Appenzell findet im Ort jeweils eine Freinacht statt. Am Dienstag danach habe die Polizei Kenntnis eines Vorfalls mit KO-Tropfen erhalten, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Donnerstag in einer Mitteilung.