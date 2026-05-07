The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Appenzell Innerrhoder Polizei ermittelt wegen KO-Tropfen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf die Verabreichung von KO-Tropfen aufgenommen. Am Landsgemeinde-Wochenende vom 29. April soll einem Opfer eine unbekannte Substanz verabreicht worden sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der Landsgemeinde in Appenzell findet im Ort jeweils eine Freinacht statt. Am Dienstag danach habe die Polizei Kenntnis eines Vorfalls mit KO-Tropfen erhalten, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Donnerstag in einer Mitteilung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft