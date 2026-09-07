Arbeitslosenquote sinkt in Basel-Stadt im August leicht
Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Basel-Stadt im August leicht gesunken und im Kanton Basel-Landschaft leicht angestiegen. Die Quote sank im Kanton Basel-Stadt um 0,1 Punkte auf 4,5 Prozent. Im Kanton Basel-Landschaft stieg sie um 0,1 Punkte auf 3,1 Prozent an.
(Keystone-SDA) Wie die am Montag veröffentlichte Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) weiter zeigt, waren im Kanton Basel-Stadt Ende August 4665 Personen als arbeitslos registriert – 95 Personen weniger als vor einem Monat.
Im Kanton Basel-Landschaft stieg die Zahl der registrierten Arbeitslosen um 133 auf 4647 Personen an. In beiden Kantonen lag die Quote über dem Schweizer Durchschnitt von 3,0 Prozent.