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Arbeitslosenquote sinkt in Basel-Stadt im August leicht

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Basel-Stadt im August leicht gesunken und im Kanton Basel-Landschaft leicht angestiegen. Die Quote sank im Kanton Basel-Stadt um 0,1 Punkte auf 4,5 Prozent. Im Kanton Basel-Landschaft stieg sie um 0,1 Punkte auf 3,1 Prozent an.

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(Keystone-SDA) Wie die am Montag veröffentlichte Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) weiter zeigt, waren im Kanton Basel-Stadt Ende August 4665 Personen als arbeitslos registriert – 95 Personen weniger als vor einem Monat.

Im Kanton Basel-Landschaft stieg die Zahl der registrierten Arbeitslosen um 133 auf 4647 Personen an. In beiden Kantonen lag die Quote über dem Schweizer Durchschnitt von 3,0 Prozent.

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