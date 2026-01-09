Arbeitslosenquote steigt im Aargau auf 3,4 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote zum zweiten Mal in Folge gestiegen: Im Dezember 2025 lag die Quote bei 3,4 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den sieben Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren im Dezember 13’192 Personen als als arbeitslos gemeldet (plus 843 Personen). Die Zahl der gemeldeten Stellensuchenden erhöhte sich gleichzeitig um 546 auf 19’894.

Anders als im Vormonat nahm auch die Zahl der offenen Stellen wieder etwas zu. Den RAV waren im Dezember 3489 Stellen gemeldet, 740 mehr als im November. Davon waren 2017 Stellen meldepflichtig.

Im Dezember hatten im Aargau 39 Betriebe für insgesamt 800 Mitarbeitende eine Bewilligung für Kurzarbeitsentschädigung. Das waren ein Betrieb und 200 Mitarbeitende weniger als im Vormonat.

Schweizweit erhöhte sich die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent.