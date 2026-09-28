Bild des Tages

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Die Schweiz hat sich an den WorldSkills 2026 in Shanghai gut geschlagen: Zwölf Medaillen, darunter vier goldene. Nur China und Südkorea schnitten beim Berufswettbewerb besser ab als die Schweiz.

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