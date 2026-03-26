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Armeechef Benedikt Roos ist froh um jeden Franken

Keystone-SDA

"Wir sind froh um jeden Franken, den wir bekommen": Das sagt Armeechef Benedikt Roos bei seiner ersten Bilanz nach knappen drei Monaten im Amt vor den Medien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei gehe es ihm nicht um die Armee an sich, sondern um die Sicherheit der Schweiz, sagte Roos bei seinem Auftritt am Donnerstag auf dem Waffenplatz in Thun BE. Dort hatte er vor vierzig Jahren seine Rekrutenschule begonnen.

«Mein Start als Armeechef war dynamisch», sagte Roos. Das habe er auch nicht anders erwartet. Er gehe seine neue Aufgabe mit Zuversicht und mit Motivation an. Denn am Ende des Tages komme es auf die Menschen an, die Soldatinnen und Soldaten. Der Armeechef forderte, den Soldatinnen und Soldaten Sorge zu tragen. Sie hätten Respekt und Anerkennung verdient.

«Unsere Miliz ist unsere Geheimwaffe», so Roos weiter. Die Armeeangehörigen brächten aus ihrem zivilen Leben wichtige Erfahrungen und Knowhow mit. Was die Schweizer Milizarmee für den Schutz des eigenen Landes leiste, interessiere auch Nachbarländer.

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