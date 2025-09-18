Ascom ernennt Michael Reitermann zum Interim-CEO
Beim Kommunikationsspezialisten Ascom kommt es zu einem überraschenden Führungswechsel. CEO Nicolas Vanden Abeele verlässt das Unternehmen nach knapp vier Jahren wegen einer neuen beruflichen Herausforderung, wie das Unternehmen aus Baar ZG am Donnerstag mitteilt.
(Keystone-SDA) Interimistisch übernimmt Michael Reitermann den CEO-Posten. Er ist seit 2020 Mitglied des Ascom-Verwaltungsrats. Parallel dazu wurde laut den Angaben eine interne wie externe Suche für einen neuen CEO aufgesetzt.
Reitermann ist gemäss Communiqué seit mehr als 25 Jahren im Bereich Medizintechnik und Life Sciences tätig, unter anderem bei Siemens Medical Sciences und Siemens Healthineers. Er lebt in den USA und verfügt über eine deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft.
Zu einer Veränderung kommt es auch im Verwaltungsrat. So soll Laurent Dubois an der nächsten Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt werden. Er ist seit 2020 Mitglied des Gremiums und soll die Aufgabe von Valentin Chapero Rueda übernehmen. Der Verwaltungsrat soll von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert werden.