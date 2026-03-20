Auf dem roten Teppich macht Baschi auch ohne Award eine gute Figur

Keystone-SDA

Baschi hat in diesem Jahr leider keinen Betonklotz gewonnen. In den Augen seiner Promi-Kollegen machte der Sänger auf dem roten Teppich der Swiss Music Awards aber trotzdem eine super Figur.

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(Keystone-SDA) Dass die Band Hecht in gleich vier verschiedenen Kategorien für einen Swiss Music Award nominiert worden sei, das finde er «ein bisschen frech», sagte Sänger Baschi der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf dem roten Teppich mit einem Augenzwinkern.

Zu den Abräumern des Abends gehörte der Baselbieter wahrlich nicht – eine Auszeichnung konnte Baschi in diesem Jahr nicht nach Hause nehmen. Bei seinen Promi-Kollegen konnte er aber trotzdem punkten.

Dass Baschi «sehr hot» sei, «das wissen wir alle», stellte Rapper Manillio am Rande der Show fest. Seine Antwort auf die Frage nach dem attraktivsten Schweizer Prominenten kam ohne ein Zögern. Auch beim Duo «Dabu Fantastic» kommt Baschi gut an: «Sehr sexy», sind sich die beiden einig.

Und sie gehen noch einen Schritt weiter: Vielleicht sei Baschi auch der einzige Prominente, den die Schweiz zu bieten habe. Der wird sich über diese inoffizielle «Auszeichnung» freuen.

Auf dem roten Teppich zeigte sich der werdende Vater als sportlicher Verlierer: Für die Kamera von Keystone-SDA hielt Baschi spontan ein Ständchen und trällerte munter den ausgezeichneten Hit des Abends – «Mon Amour» von Hecht – ins Mikrofon.