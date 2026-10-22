Auf dem Ruopigenring in der Stadt Luzern gilt neu Tempo 30

Keystone-SDA

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Im Luzerner Stadtteil Reussbühl wird auf Anfang Dezember auf der Strasse Richtung Littau die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h herabgesetzt. Damit soll die Strasse für Schulkinder sicherer und für Anwohner ruhiger werden.

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(Keystone-SDA) Ruopigenstrasse und Ruopigenring seien wichtige Wege zu Schulhäusern und Kindergärten, teilte die Stadt Luzern am Donnerstag mit. Mit dem neuen Velo- und Gehweg vom Littauerboden ins Ruopigenquartier sei ferner mit zusätzlichen Velofahrern und Fussgängern zu rechnen.

Bereits heute gilt auf der Ruopigenstrasse von der Hauptstrasse bis zum Kreisel Staffeln Tempo 30. Dieses Regime wird nun auf der Ruopigenstrasse Richtung Kantonsschule verlängert und gilt auch auf dem Ruopigenring bis zur Einmündung zu den Sportanlagen Ruopigenmoos, wie die Stadt mitteilte. Die Fussgängerstreifen bleiben erhalten.

Mit der Temporeduktion setzt die Stadt ein Postulat des Grossen Stadtrats um.