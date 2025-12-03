Auf dem Töff kann Skifahrer von Allmen den Flugmodus einschalten

Keystone-SDA

Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen ist nach dem vergangenen Winter vier Tage mit dem Töff durch Griechenland gefahren. Während der Saison helfen ihm Partys beim Abschalten.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Im Sommer war ich oft mit dem Motorrad oder mit dem Mountainbike unterwegs, ich war gedanklich weit weg vom Skifahren», sagte von Allmen am Mittwoch im Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Zwischen dem Töff- und Skifahren gebe es einige Parallelen.

So etwa konditionelle Ansprüche. Das schnelle Agieren und Reagieren erfordere Gleichgewicht. Auch andere Athleten aus dem Ski-Zirkus wie Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen oder Justin Murisier fahren gerne Töff.

Während der Saison schaltet der Ski-Crack unter anderem beim Feiern ab. «Im Ernst, jeder Grund zu feiern, ist ein spezieller und schafft besondere Erinnerungen», so der Berner Oberländer. Partys würden ihm helfen, um die Anspannung während des Winters für einmal zu lösen.