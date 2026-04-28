Aufruf zu Demonstrationen in Genf gegen G7-Gipfel in Evian

Keystone-SDA

Die Koalition NoG7 hat international zu einer Grossdemonstration am Sonntag, dem 14. Juni, in Genf gegen den G7-Gipfel in Evian (F) aufgerufen. Mit oder ohne Genehmigung werde diese Mobilisierung auf jeden Fall stattfinden, erklärten Mitglieder der Koalition.

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(Keystone-SDA) «Die Ankündigung eines NoG7 in Genf hat in Europa grosse Beachtung gefunden», sagte Françoise Nyffeler, Mitglied der „Grève féministe“, im Namen der Koalition am Dienstag vor der Presse in Genf und fügte hinzu: «Wir hoffen auf sehr, sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und werden alles tun, damit dies auch der Fall sein wird.»

Bisher wurde noch keine Genehmigung für eine Demonstration erteilt. Die Koalition hat jedoch bereits die Grundzüge der geplanten Veranstaltungen vorgestellt. Am Freitagabend, dem 12. Juni, soll eine Auftaktveranstaltung mit «400 bis 500 Personen» stattfinden, für Samstag, den 13. Juni, ist ein Aktionstag mit Podiumsdiskussionen, Ständen und Vorträgen geplant, während am Sonntag, dem 14. Juni, eine Grossdemonstration stattfinden soll.