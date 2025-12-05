The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Auktion für Autokennzeichen SO 1 wird neu aufgesetzt

Wiederaufnahme der Auktion für Kfz-Kennzeichen SO 1
Die Schweizer Online-Auktion für das Nummernschild SO 1 soll neu gestartet werden. Keystone-SDA

Die Online-Auktion für das Autokennzeichen SO 1 wird neu aufgesetzt. Grund dafür sind missbräuchliche Angebote, die am späten Donnerstagabend eingingen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Verlauf des Donnerstags seien ernsthafte und nachvollziehbare Angebote bis zu einem Betrag von 357’000 Franken eingegangen, teilte die Staatskanzlei des Kantons Solothurn am Freitag mit. Im Verlauf des weiteren Abends sei der Höchstbetrag auf über eine Million Franken geklettert.

Aufgrund der ungewöhnlich grossen Preissprünge sei jedoch der Verdacht unseriöser Gebote aufgekommen, hiess es weiter. Die Kontaktaufnahme mit den Meistbietenden am Freitag habe diesen Verdacht bestätigt.

Die Auktion werde zu einem späteren, noch nicht definierten Zeitpunkt neu aufgesetzt, schrieb die Staatskanzlei. In diesem Zusammenhang prüfe die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) Anpassungen beim Anmeldeprozedere. Die Bietenden der zurückgenommenen Auktion wurden persönlich informiert. Weiter prüfe die MFK strafrechtliche Massnahmen gegen die missbräuchlichen Bieterinnen und Bieter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft