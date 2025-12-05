Auktion für Autokennzeichen SO 1 wird neu aufgesetzt

Die Schweizer Online-Auktion für das Nummernschild SO 1 soll neu gestartet werden. Keystone-SDA

Die Online-Auktion für das Autokennzeichen SO 1 wird neu aufgesetzt. Grund dafür sind missbräuchliche Angebote, die am späten Donnerstagabend eingingen.

(Keystone-SDA) Im Verlauf des Donnerstags seien ernsthafte und nachvollziehbare Angebote bis zu einem Betrag von 357’000 Franken eingegangen, teilte die Staatskanzlei des Kantons Solothurn am Freitag mit. Im Verlauf des weiteren Abends sei der Höchstbetrag auf über eine Million Franken geklettert.

Aufgrund der ungewöhnlich grossen Preissprünge sei jedoch der Verdacht unseriöser Gebote aufgekommen, hiess es weiter. Die Kontaktaufnahme mit den Meistbietenden am Freitag habe diesen Verdacht bestätigt.

Die Auktion werde zu einem späteren, noch nicht definierten Zeitpunkt neu aufgesetzt, schrieb die Staatskanzlei. In diesem Zusammenhang prüfe die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) Anpassungen beim Anmeldeprozedere. Die Bietenden der zurückgenommenen Auktion wurden persönlich informiert. Weiter prüfe die MFK strafrechtliche Massnahmen gegen die missbräuchlichen Bieterinnen und Bieter.