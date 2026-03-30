Ausfahrtsspur auf A6 bei Schönbühl wird verlängert

Keystone-SDA

Weil sich bei der Autobahnausfahrt in Schönbühl Richtung Biel der Verkehr in Spitzenzeiten staut, will der Bund die Ausfahrtsspur auf dem Pannenstreifen verlängern. Die Arbeiten dazu starten nach Ostern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bereich beim Anschluss Schönbühl ist insbesondere am Morgen oft überlastet. Dadurch kommt es laut Bundesamt für Strassen bei der Ausfahrt Richtung Biel zu längeren Rückstaus. Weil sich die ausfahrenden Fahrzeuge auf der Normalspur stauen, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Um diese zu entschärfen, wird der Pannenstreifen auf einer Länge von knapp einem Kilometer in eine verlängerte Ausfahrtsspur umgerüstet, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte. Künftig soll sich der ausfahrende Verkehr bei Stau auf dem Pannenstreifen aufkolonnieren und so die Normalspur entlasten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai.