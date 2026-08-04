Heute in der Schweiz

Der Schweizer Geologe Luca M. ist in Zentralafrika entführt und getötet worden. Er hat den grössten Teil seines Berufslebens im Ausland verbracht und nach seltenen Bodenschätzen gesucht.

Am vergangenen Donnerstag ist der Schweizer Geologe Luca M. in der Zentralafrikanischen Republik, nördlich der Hauptstadt Bangui, entführt und getötet worden, wie der Blick heute mit Bezug auf die Nachrichtenagentur AP schreibt. Der Tessiner namens Luca M. sei am vergangenen Donnerstagabend von Unbekannten entführt worden, wie ein weiterer Geologe berichtet, auch ein einheimischer Bergmann ist dabei ums Leben gekommen. Laut dem Zeugen arbeitete M. mit Admog Gold zusammen, einem emiratischen Unternehmen, das in Zentralafrika tätig war.

Luca M. hat in Lausanne studiert und verbrachte den grössten Teil seines Berufslebens auf der Suche nach Bodenschätzen im Ausland, zuerst suchte er in Brasilien nach Goldadern, später kam er nach Afrika. In einem Porträt von Swissinfo aus dem Jahr 2010 beschrieb er seine Arbeit als eine Art Schatzsuche, die ihn mehr faszinierte als eine Karriere in der Schweiz.

Dabei ging es ihm nicht nur um das Auffinden von Gold und anderen seltenen Metallen. Der Geologe machte sich Gedanken über den harten Wettbewerb um Rohstoffe und was deren Knappheit auslösen könnte. Doch er zeigte sich optimistisch und glaubte daran, dass die Menschen technische Fortschritte nutzen würden, um Engpässe zu verhindern.