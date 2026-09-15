Heute in der Schweiz

Der Ständerat sagt Ja zum Freihandelsabkommen mit dem Mercosur. Mit über einer halben Milliarde Franken für die Schweizer Landwirtschaft hat er den Widerstand der Bauern dagegen gebrochen.

Das Freihandelsabkommen handelten die Efta-Staaten – darunter die Schweiz – mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay aus. Der Nationalrat lehnte es im Juni knapp ab und muss nun, voraussichtlich morgen Mittwoch, nochmals darüber entscheiden. Denn der Ständerat sagte am Montag Ja. Ablehnend stimmten nur Vertreterinnen und Vertreter von SP und Grünen.

«Scheitert das Abkommen, hätten wir erheblichen aussenpolitischen Erklärungsbedarf», sagte Ständerat Benedikt Würth (Mitte) im Rat und fügte an: «Es gehört offenbar zum Zeitgeist, dass alle einen Deal machen und ihre Partikularinteressen umsetzen wollen.» Damit spielte Würth auf eine Kompensationsforderung der Bauernlobby an. Mit 517 Millionen Franken kam der Rat schliesslich den Bauern entgegen. Der Bundesrat hatte dafür 158 Millionen Franken vorgesehen.

«Das Ja ist eine taktische Meisterleistung des Bauernverbandes. Doch ob die Taktik auch an der Urne aufgeht, ist offen», analysiert heute SRF. Denn ein Referendum steht damit im Raum. Die Finanz und Wirtschaft kommentiert: «Bundesbern beugt sich der Mistgabel. Wenn Zustimmung zum Freihandel davon abhängt, wie viel der Staat zusätzlich bezahlt, erhält das Ganze eine erpresserische Logik.»