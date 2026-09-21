Heute in der Schweiz

Gestrandete Boote am Lac de Brenets an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich – eines der symbolträchtigsten Bilder dieses Sommers.

Die Rekorddürre dieses Jahres könnte sich in den kommenden Wochen noch weiter fortsetzen ‒ insbesondere für Landwirtschaft und Fischerei ein Anlass zur Sorge.

Sollten sich die Vorhersagen von MeteoSchweiz als richtig erweisen, wäre der Zeitraum zwischen April und September der trockenste seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1864. Bei RTS fasst ein Landwirt die Befürchtungen seiner Branche zusammen: «Wenn das Wasser fehlt, wird die Herbstaussaat nicht keimen», was das Risiko einer geringeren Ernte im Jahr 2027 mit sich bringt. Dieser Hitzesommer hat der Landwirtschaft Verluste verursacht, die der Schweizer Bauernverband auf 522 Millionen Franken schätzt.

Ein Fischer erinnert daran, dass den ganzen Sommer über Notabfischungen notwendig waren, um die Fische an Orte mit reichlich Wasser zu bringen und so das Fischsterben einzudämmen. Sollte der Wassermangel anhalten, bestehe die Gefahr, dass in den kleinen Flüssen kein Fischfang mehr möglich sei. Nach Angaben des Schweizerischen Fischereiverbandes wird es mehrere Jahre dauern, bis sich die betroffenen Ökosysteme wieder erholt haben.

Adrian Michel von MeteoSchweiz betont: «Drei Monate lang hat es nicht geregnet. Wenn die Niederschläge in den nächsten drei Monaten im Normbereich liegen, würde sich das Defizit nicht weiter verschlimmern – aber um es auszugleichen, wären drei Monate mit doppelt so vielen Niederschlägen wie durchschnittlich nötig.»