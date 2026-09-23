Heute in der Schweiz

Der Ständerat zeigt Härte gegenüber der UBS. Die Schweizer Grossbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen.

Heute entschied der Ständerat über die Eigenkapitalunterlegung der UBS-Auslandsbeteiligungen. Wie weit die künftige Regelung im Bankengesetz gehen soll, war heftig umstritten. UBS-CEO Sergio Ermotti hatte sich noch Anfang Woche erneut öffentlich gegen in seinen Augen zu strenge Vorgaben gewehrt.

Doch die Ständeräte folgten der Linie der Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Es gehe darum, aus dem Aus der Credit Suisse die richtigen Lehren zu ziehen, sagte die FDP-Bundesrätin vor dem Ständerat. «Mit einer guten Regulierung muss eine Bank schlechtes Management aushalten können», argumentierte sie. Banken sollen ihre Verluste nicht einfach auf die Steuerzahler abwälzen können. Sie und der Bundesrat wollten, dass systemrelevante Banken Auslandstöchter künftig mit 100 Prozent hartem Kernkapital unterlegen müssen.

Der Ständerat reduzierte heute diesen Satz zwar auf 90 Prozent. Doch das ist ein viel härteres Kapitalregime, als die UBS es wollte. Die Bank hatte seit Monaten intensives Lobbying betrieben. Nun ist der Nationalrat am Zug – das Tauziehen zwischen Paradeplatz Zürich und Bundesplatz Bern, zwischen Bankenboss und Bundesrat, geht damit in die nächste Runde.