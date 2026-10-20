Heute in der Schweiz

Der Herbst ist da, doch die Folgen des trockenen Sommers sind weiterhin spürbar – sei es bei der Stromproduktion oder im Schulalltag meiner Kinder.

Die Trockenheit im Sommer 2026 wirkt sich auf die Schweizer Wasserkraft aus. Weil der Rhein deutlich weniger Wasser führt, produziert das Laufkraftwerk Birsfelden im Kanton Basel-Landschaft rund 30 Prozent weniger Strom als im langjährigen Vergleich.

Das grösste Laufkraftwerk der Schweiz versorgt rund 150’000 Haushalte im Grossraum Basel. Der Rhein führte zeitweise bis zu 65 Prozent weniger Wasser als üblich. Auch der Energieversorger aus Bern, die BKW Energie AG, meldet für das erste Halbjahr eine deutlich unterdurchschnittliche Stromproduktion.

Trotz der zunehmenden Sommertrockenheit plant der Kanton Basel-Landschaft sechs kleine Laufkraftwerke an Birs und Ergolz. Ob sich solche Anlagen lohnen, hängt laut einer Hydrologin vom Standort und der künftigen Wasserführung ab.

Wie lange uns die Folgen der Hitze beschäftigen werden, zeigt sich auch bei mir zu Hause: Die Schule meiner Kinder hat aus Sicherheitsgründen alle Waldbesuche bis mindestens im Frühling abgesagt – wegen der Gefahr herabfallender Äste. Erst danach lässt sich abschätzen, welche Bäume die Hitze unbeschadet überstanden haben.