Heute in der Schweiz

In der Schweiz wird immer seltener und immer später geheiratet . Eine neue Datenauswertung zeigt, wie stark sich die Ehe verändert hat – und was über die Jahrzehnte gleichgeblieben ist.

Sind Sie verheiratet? In der Schweiz ist die Ehe dieses Jahr ein grosses Thema, zumindest an der Urne, wo wir Ende November zum zweiten Mal über die Heiratsstrafe abstimmen werden.

Die Debatte um die Ehe ist stets eine emotionale, doch ihre Bedeutung bröckelt. Das zeigen die Daten, welche die Tamedia-Zeitungen ausgewertet haben. Zwar ist heute immer noch knapp die Hälfte der Bevölkerung verheiratet. Doch viele Frauen und Männer heiraten spät oder gar nicht, oder lassen sich wieder scheiden. 41% aller Ehen werden heute geschieden, in den 1960er-Jahren waren es 12%.

In den 1950er-Jahren haben fast alle Menschen in der Schweiz vor ihrem 50. Geburtstag geheiratet. Heute ist es nicht einmal mehr die Hälfte. Auch das Heiratsalter ist gestiegen: Frauen heiraten heute erstmals mit durchschnittlich 30,7 Jahren, Männer mit 32,4 Jahren – Mitte der 1980er-Jahre waren es noch 26 beziehungsweise 29 Jahre. Auf etwas setzen Ehepaare jedoch über alle Jahrzehnte konstant: Der Mann ist in der Ehe meist der Ältere – um etwa zwei bis drei Jahre.